Kuveyt: İran’dan gelen 28 İHA engellendi

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, sabah saat 08.00’den itibaren İran’dan gönderildiği belirtilen 28 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Atvan, İHA’ların büyük çoğunluğunun başarıyla etkisiz hâle getirildiğini ve bir kısmının ülkenin güneyindeki kritik petrol tesisleri ile enerji santrallerini hedef aldığını belirtti.

PETROL VE ENERJİ ALTYAPISINDA HASAR

Saldırılar sonucunda bazı petrol altyapısı, elektrik üretim tesisleri ve su arıtma tesislerinde ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Atvan, ordunun müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini vurguladı.

GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ve bölgedeki diğer müdahalelerle süren çatışmalar, 8 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu 2 haftalık geçici ateşkesle sınırlandırıldı. Trump, “Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla” ateşkesi kabul ettiklerini ve İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE MISIR ARABULUCU

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesajlaşmaların sürmesi ve ateşkesin kalıcı hâle gelmesi için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Geçici ateşkese destek veren İsrail ise, Lübnan konusunu anlaşmaya dahil etmediğini belirterek bu ülkeye yönelik saldırılarına devam ediyor.