Lübnan'da savaşın gölgesinde düğün: Sığındıklar okulda dünya evine girdiler

Savaşın gölgesinde düğün...

İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatacağını açıkladıktan sonra daha da arttırdığı saldırıları sürüyor.

İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla Lübnanlı ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hava saldırılarının sürdüğü bölgede çatışmalar yaşansa da, sivil halk yaşamını devam ettirmeye çalışıyor.

SIĞINDIKLARI OKULDA EVLENDİLER

Evlerini terk ederek Sayda kentindeki bir okul binasına sığınan Halil Nime ve Zeynep çifti, nişanlılık sürecinin ardından okulda düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Zor şartlar altında yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.