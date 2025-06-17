Macron: İran'da rejim değişirse bölgede kaos olur

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, dış müdahaleyle rejim değişikliğine gidilmesinin ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Macron, böyle bir girişimin “bugün yapılabilecek en büyük yanlış” olacağı uyarısında bulundu.

"ORTA DOĞU BÜYÜK BİR KAOSA SÜRÜKLENİR"

ABD Başkanı Donald TrumP'ın fikirlerinin değiştiğine de vurgu yapan Macron, İran'daki rejimin zorla yıkılması halinde, Orta Doğu'da çok daha büyük bir kaosun patlak vereceğini belirtti.

MACRON, G7 ZİRVESİ'NDE DE UYARDI

G7 Liderler Zirvesi için Kanada’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların beşinci gününe girdiği süreçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast mesajları verdiği bir dönemde konuşan Macron, rejimin dış müdahaleyle devrilmesinin büyük bir stratejik hata olacağı uyarısında bulundu.

Macron, "Bir ülkenin, halkının iradesi dışında, dışarıdan bombalarla kurtarılabileceğini sanmak büyük bir yanılgıdır" diyerek, halkların egemenliğine vurgu yaptı. Geçmişte askeri operasyonlarla rejim değişikliğine kalkışanların ciddi hatalar yaptığını belirtti.

NETANYAHU'DAN "HAMANEY'E SUİKAST" SİNYALİ

13 Haziran’da İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, özellikle nükleer tesisler ve üst düzey askeri hedefleri hedef almıştı. Netanyahu, saldırılardan üç gün sonra yaptığı basın açıklamasında, İran’ın dini lideri Hamaney’e yönelik suikast ihtimaline işaret etmiş ve "Ne gerekiyorsa yapacağız" sözleriyle uluslararası kamuoyunu tedirgin etmişti.

İsrailli yetkililer, sosyal medyada rejim değişikliğini ima eden mesajlar paylaşırken, Netanyahu İran’daki muhaliflere seslenerek rejime karşı ayağa kalkma çağrısında bulunmuş, “İran yeniden büyük olabilir” ifadesini kullanmıştı.

KARŞILIKLI SALDIRILARDA AĞIR KAYIPLAR

13 Haziran’daki İsrail saldırılarında İran’ın üst düzey askeri liderleriyle birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda toplam 224 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran ordusunun balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise İsrail’de 24 kişi hayatını kaybetti, 500’ü aşkın kişi yaralandı.

Çatışmaların büyümesiyle birlikte Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırgan tutumunu kınadı.