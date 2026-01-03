Maduro'nun yardımcısı Rodriguez’den Trump’a yanıt: Venezuela’nın tek devlet başkanı Maduro’dur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin saldırılarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarılmasının ardından kameraların karşısına geçen Rodriguez, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve üst düzey yetkililerle birlikte açıklama yaptı.

Rodriguez, Maduro ve Flores’in derhal serbest bırakılması çağrısını yineleyerek, Venezuela halkına sakinlik ve birlik mesajı verdi.

ABD’nin müdahalesini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’daki yeni yönetime ilişkin ifadelerini hedef alan Rodriguez, ülkenin egemenliğinin tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Trump’ın kendisinin devlet başkanı olarak yemin ettiğine dair iddialarını da yalanlayan Rodriguez, “Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Venezuela’nın tek devlet başkanı Nicolas Maduro’dur” ifadelerini kullandı.

TRUMP, "BAŞKAN YARDIMCISI, BAŞKAN KONUMUNDA" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Venezuela’daki gelişmelere değinmiş, Delcy Rodriguez için “Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Rodriguez’in ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü ve Washington’un taleplerine açık olduğunu öne sürmüştü.

Venezuela yönetimi ise bu açıklamaları kesin bir dille reddederek, ülkenin meşru liderinin Nicolas Maduro olduğunu ve dış müdahalelere boyun eğmeyeceklerini yineledi.