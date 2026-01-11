Mesud Pezeşkiyan: Yurt dışından teröristleri ülkeye getirdiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da protestolar devam ediyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, olaylar sırasında 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişi yaşamını yitirdi.

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki gösterilere ilişkin açıklamada bulundu.

"DÜŞMAN EĞİTİLMİŞ TERÖRİSTLERİ ÜLKEYE SOKTU"

Pezeşkiyan, İran düşmanlarının huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu. Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir. Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz.

Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar" ifadelerini kullandı.

"CAMİLERİ ATEŞE VERDİLER"

Eylemlerde yaşanan bazı olayların İran halkı tarafından yapılamayacağını söyleyen Pezeşkiyan, "Camileri ateşe verdiler. İnsanları ateşe verdiler, bazılarını kafalarını kestiler. Bu insanlar bu ülkeye ait değiller.

Bu ülkeye ait olanlar protesto etsinler, biz de onların protestolarını dinleyip, çözüm bulalım." dedi.

"ÜLKENİN ALTÜST EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini ve sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Pezeşkiyan, ekonomiyi iyileştirmek için bazı yapısal adımlar attıklarını söyledi.

Pezeşkiyan, "Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir" dedi.