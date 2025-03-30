Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi

AA & Ensonhaber

Myanmar’daki askeri yönetim, 28 Mart’ta gerçekleşen büyük depremlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

1700 ÖLÜ, 3400 YARALI, 300 KAYIP

Yapılan duyuruda, depremler nedeniyle 1700 kişinin hayatını kaybettiği, 3400 kişinin yaralandığı ve 300 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki şiddetli deprem gerçekleşmişti.

Bu felaket, ülkede büyük yıkımlara yol açarken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.