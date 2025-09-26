NATO Genel Sekreteri Rutte: Gerek duyulursa Rus unsurları vurulabilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin konuştu.

ABD merkezli Fox News kanalında katıldığı programda Rutte, NATO ordularının gerek duyduğu durumda hava sahalarını ihlal eden Rus unsurlarını vurabileceğini belirtti.

Mark Rutte, "ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda hemfikirim. Gerçekten gerek duyulursa vurulabilir" ifadelerini kullanarak hava unsurlarına yönelik muhtemel müdahalelerin duruma bağlı şekilde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Rutte, NATO ordularının söz konusu tehlike durumlarını değerlendirmek ve Rus hava araçlarının eşlik edilerek uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına ya da daha ileri bir müdahalenin gerekip gerekmediğine karar vermeye ilişkin eğitildiğinin altını çizdi.

TRUMP: RUS UÇAKLARININ DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR

Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile New York'ta düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelmişti.

İkili görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında Donald Trump, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" cevabını vermişti.

Trump, NATO ülkelerinin bir Rus uçağını düşürmeleri halinde ABD'nin onlara yardımcı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu ise, "Duruma bağlı. Ama biliyorsunuz, NATO konusunda çok güçlüyüz" şeklinde yanıtlamıştı.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hala güvenip güvenmediği yönündeki bir soruyu da "Bunu yaklaşık bir ay içerisinde açıklayacağım" diye cevaplamıştı.