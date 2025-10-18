Netanyahu, genel seçim tarihini öne çekmeyi planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise Netanyahu, seçim tarihini öne çekmeyi planlıyor.

İKİ ÜLKE İLE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

Haberde Netanyahu'nun, Haziran 2026'ya çekmeyi planladığı seçimlerden önce Endonezya ve Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı umduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ile anlaşmaya varma şansının "makul", Endonezya ile benzer bir anlaşmaya varma ihtimalinin ise "zayıf" olduğu kaydedildi.

SEÇİMLERDEN ÖNCE BAŞARI İSTİYOR

Netanyahu'nun, seçimlerde elini güçlendirecek en azından bir başarının peşinde olduğu savunuldu.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ ANKETLERDE 2'NCİ SIRADA

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre seçimlerin bugün yapılması durumunda, Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.