Otomobil devi araçlarını geri çağırıyor: Yolda kalma riski var

Otomotiv devi Ford, ABD’de araçlarında tespit edilen yakıt pompası arızası nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, yakıt pompalarında oluşabilecek arıza motorun seyir halindeyken aniden durmasına yol açabiliyor.

Güvenlik riskini önlemek amacıyla Ford, yaklaşık 850 bin aracını ücretsiz onarım için servise çağırıyor.

Söz konusu sorunun, düşük basınçla çalışan yakıt pompalarındaki teknik bir problemden kaynaklandığı belirtiliyor.

ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Ford, belirli model yıllarına ait F-150 kamyonetler, Mustang spor otomobilleri ve Lincoln Aviator SUV’ları kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.

Arızalı yakıt pompası nedeniyle ortaya çıkan güvenlik riski nedeniyle, etkilenen araç sahiplerine ücretsiz onarım imkanı sunulacak.

Ford yetkilileri, kullanıcı güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, geri çağırma işlemlerinin hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Araç sahiplerine, zaman kaybetmeden yetkili servislere başvurmaları tavsiye edildi.