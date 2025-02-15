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Peru'da köprü çöktü: 2 ölü, 41 yaralı

Peru'da köprü çöktü: 2 ölü, 41 yaralı Ülkenin kuzeyinde yer alan bölgede bir köprünün çökmesi sonucu iki katlı otobüs ile bir otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.