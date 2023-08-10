Polonya: Belarus sınırındaki asker sayımızı 10 bine çıkaracağız Savunma Bakanı Blaszczak, "Yaklaşık 10 bin asker olacak" dedi. Polonyalı Bakan, bunların 4 binin sınır muhafızlarını destekleyeceğini söyledi.

AA

Belarus sınırına daha önce 2 bin asker göndereceğini açıklayan Polonya, yeni bir karar aldı.

Wagner tehdidi üzerine komşu ülke sınırındaki asker sayısı 10 bine çıkarılacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırındaki askeri personelini, 2021'de bölgede konuşlu asker sayısına yakınlaştıracaklarını söyledi.

"10 bin asker olacak"

Sınırdaki asker sayısının artırılacağının altını çizen Blaszczak, devlete ait Polonya Radyosu'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Yaklaşık 10 bin asker olacak. Bunların 4 bini sınır muhafızlarını destekleyecek, geri kalan 6 bini ise beklemede olacak.



Bu askerler ülkemizin doğusunda yeniden kurulan garnizonlarda yeteneklerini geliştirecekler.

Sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısı

Polonya-Belarus sınırında halihazırda yaklaşık 2 bin Polonyalı askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.

Polonyalı yetkililer, son günlerde sınıra asker göndermekle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, hafta başında yaptığı açıklamada sınıra bin ek asker istediklerini ifade etmişti. Ardından Bakan Blaszczak'ın bölgeye 2 bin asker gönderme kararı aldığı ifade edilmişti.

Bölgede gerilim yüksek

Belarus sınırındaki asker sayısının artırılması, ilk olarak Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmen dalgası ve son zamanlarda Belarus tarafından bölgede devriye gezen Polonyalı subaylara yönelik taş, tuğla ve diğer mermilerle yapılan saldırılar nedeniyle bölgede artan gerginlikten kaynaklanıyor.

Polonya, ayrıca Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin Belarus'taki varlığından ve Belarus helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinden de endişe duyuyor.

Belarus makamlarının, 2021'de yüzlerce insanın Polonya'ya zorla girmeye çalıştığı göç krizini tekrarlayarak göçmenleri bir kez daha sınırdan geçirmeye çalışabileceğine dair korkular da artıyor.