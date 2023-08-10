Polonya'dan Almanya'ya Patriot konusunda yeşil ışık: 2023 sonuna kadar ülkede kalacak Savunma Bakanı Blaszczak, hava savunma sistemlerinin kalış süresi konusunda Berlin ile el sıkıştıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Geçen yıl Ukrayna'dan fırlatılan füze, Polonya topraklarına düştü.

Bunun sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, Almanya'nın Patriot hava savunma sistemleri ocak ayında söz konusu ülkede konuşlandırıldı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın sistemlerinin konuşlu kalacağı sürenin uzatılması teklifine yeşil ışık yaktıklarını söyledi.

Patriotlar 2023 sonuna kadar kalacak

Blaszczak, Patriotların Polonya'da 2023 sonuna kadar uzatılması teklifini kabul edeceklerini duyurdu.

Bir radyo programında konuşan Blaszczak, konuyu Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ülkeyi ziyareti sırasında ele aldıklarını söyledi.

Muhalefeti suçladı: İkiyüzlüsünüz

Polonya'nın hava savunmasına ilişkin muhalif politikacılar tarafından dile getirilen eleştirilere dikkati çeken Blaszczak, muhalefeti "iktidarları boyunca hava savunmasını iyileştirmek için hiçbir şey yapmadıkları" gerekçesiyle ikiyüzlülükle suçladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Alman hükümetinin Ukrayna'ya Patriot verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

Rau, "Rus saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı var." demişti.

Hava savunma sistemleriyle ilgili yaşanan süreç

Söz konusu Patriot sistemleri daha önce Polonya'ya önerilmiş ancak Varşova yönetimi bu sistemlerin Ukrayna'ya gönderilmesinin daha uygun olacağını belirtmişti.

Müzakereler ve yürütülen görüşmeler sonrasında sistemlerin Polonya'nın doğusuna yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.