Polonya Parlamentosu’nda milletvekili, Nazi sembollü İsrail bayrağı açtı

Konrad Berkowicz, 14 Nisan’da Sejm’de yaptığı konuşma sırasında, üzerinde Nazi sembolü bulunan bir İsrail bayrağı açarak dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Berkowicz, eylemi sırasında İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı.

DİPLOMATİK TEPKİLER

Olayın ardından İsrail'in Varşova Büyükelçiliği, söz konusu eylemi “antisemitik bir dehşet” olarak nitelendirdi.

Tom Rose ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Berkowicz’e “Utanın” sözleriyle tepki gösterdi.

"HİÇBİR BÜYÜKELÇİDEN KORKMAM"

Tepkilerin ardından açıklama yapan Konrad Berkowicz, geri adım atmayacağını belirterek, “Hiçbir büyükelçiden korkmam” ifadelerini kullandı.

Berkowicz, sosyal medya paylaşımlarında eleştirilerini sürdürdü:

Israrla şunu tekrar edeceğim; İsrail, tıpkı Üçüncü Reich'ın (Nazi Almanyası yönetimi) yaptığı gibi soykırım yapıyor. İsrail, Lübnan’da Hristiyanları yerinden ediyor ve öldürüyor. İsrail, Gazze’de çocukları yakıyor. İsrail, devlet başkanlarına şantaj yapıyor. İsrail sadece soykırımcı bir devlet değil, aynı zamanda terörist bir devlettir. İsrail, yeni bir Üçüncü Reich'tır.

PARLAMENTO İÇİNDEN DESTEK DE GELDİ

Polonyalı milletvekili Wlodzimierz Skalik de Berkowicz’e destek veren isimler arasında yer aldı.

Skalik, yaptığı açıklamada yabancı temsilcilerin Polonya iç siyasetinde yönlendirici olmaması gerektiğini savundu:

Hiçbir büyükelçinin bize kendi ülkemizde ne söylememiz ve ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkı yoktur. Hele ki bunu ABD-İsrail büyükelçisi hiç yapamaz. İsrail, tüm Filistin'de katliamlar yapmaktadır. İsrail, sivil nüfusun tamamına yönelik bir yok etme politikası yürütmektedir. İsrail, 21. yüzyılın Üçüncü Reich'ıdır.

Yaşanan olay, Polonya’da siyasi ve diplomatik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Berkowicz’in eylemi ve ardından gelen açıklamalar, hem iç politikada hem de uluslararası arenada yankı bulmaya devam ediyor.