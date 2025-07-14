Rusya Savunma Bakanı, sevgilisini tırnak bakımına askeri uçakla götürdü iddiası

Rusya, Savunma Bakanı Andrei Belousov hakkındaki çarpıcı iddialarla çalkalanıyor.

İngiliz basını The US Sun'da yer alan habere göre, Belousov’un sevgilisi olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Maria Shalaeva, sevgilisi sayesinde lüks bir yolculuk yaptı.

100 MİLYON DOLARLIK UÇAKLA TIRNAK RANDEVUSU

Genç kadın, yaklaşık 100 milyon dolarlık askeri nakliye uçağıyla tırnak randevusuna götürüldü.

Shalaeva’nın, Savunma Bakanlığı’na ait Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağıyla, Rus ordusunun önemli üslerinden biri olan Rostov-na-Donu kentine seyahat ettiği belirtildi.

TÜM YOLCULUĞU PAYLAŞTI

Genç kadın, bu lüks yolculuğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Paylaşımında, “Kim demiş uçaklar Rostov’a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil” ifadelerini kullanan Shalaeva, kendisine özel manikür randevusu ayarlandığını vurguladı.

Ayrıca “Yine Rostov’a uçtum, bırakamıyorum.” sözleriyle bu tür uçuşların artık sıradan hale geldiğini ima etti.

Shalaeva, Savunma Bakanlığı uçağıyla gerçekleştirdiği bu özel uçuşa üç yaşındaki oğlu Tim’i de götürdüğünü açıkladı.

"GÜVENİLİRLİK SEVİYESİ YÜZDE 200"

Çocuğun babasının kim olduğu bilinmezken bu detay, sosyal medyada “Bakan’dan mı?” sorularını da beraberinde getirdi. Kadın, “Tim uçuş boyunca çizgi film izledi, pilotun cipslerinden yedi. Çok mutlu oldu.” sözleriyle yaşadıkları anları takipçileriyle paylaştı.

Maria Shalaeva, gizemli sevgilisinin “Kremlin’den biri” olduğunu belirterek, “Güvenilirlik seviyesi yüzde 200” gibi dikkat çeken bir ifade kullandı. Bu açıklama da gözlerin doğrudan Savunma Bakanı Belousov’a çevrilmesine neden oldu.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Olay yalnızca kişisel bir lüks skandalı olarak kalmadı. Kremlin'e yakın askeri blog yazarı Andrey Medvedev, söz konusu paylaşımların Ukrayna veya NATO istihbaratı için “altın değerinde” bilgiler barındırabileceğini yazdı.

Emekli Tümgeneral Vladimir Popov ise, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, sürecin doğrudan Savunma Bakanı’na kadar uzanabileceğini vurguladı.

İddialara göre Shalaeva, oğlu ve sevgilisi Rostov’da özel bir Maybach araçla şehir turuna da çıktı. Bu detay, askeri imkanların yalnızca güvenlik amacıyla değil, özel lüks ihtiyaçlar için de kullanıldığı yönündeki eleştirileri daha da alevlendirdi.

Skandal, sosyal medyada ve Rus kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Kremlin cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.