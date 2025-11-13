Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karelya bölgesinde ‘Su-30’ tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında ıssız bir alana düştüğünü açıkladı. Bakanlık, kazada mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

UÇUŞTA MÜHİMMAT BULUNMUYORDU

Yapılan açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği ve kazanın nedeni hakkında henüz bilgi verilmediği belirtildi.

Olayla ilgili olarak resmî soruşturma başlatıldığı aktarılırken, mürettebatın sayısına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.