SON DAKİKA! Suriye iç savaşı alevlendi: Muhalifler Halep'e girdi

AA

Son dakika haberine göre Suriye'deki çatışmalarda önemli bir gelişme yaşandı.

2011'de başlayan iç savaşta uzun süre çatışmaların merkezi olan ve yerle bir olan Halep'teki çatışmasızlık dönemi geride kaldı.

Son günlerde şehrin çeperlerinde başlayan çatışmalar gittikçe alevlendi.

ŞEHİR MERKEZİNE GİRDİLER

Üç gündür Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

ÇATIŞMALAR 27 KASIM'DA BAŞLADI

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı.

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.