AA & Ensonhaber

Sudan'da şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ordu ile paramiliter HDK arasındaki çatışmalar, ülkede kaosa neden oldu.

Hartum'da çatışma

Özellikle silah seslerinin susmadığı Hartum'dan tahliyeler için ülkeler zamana karşı yarışıyor.

Çatışmaların sıçradığı yerlerden biri de Hartum'daki Büyükelçiliği oldu.

Büyükelçilik çevresini duman kapladı

Başkentteki büyükelçilik çevresinde yükselen tansiyon sonucu yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, silah seslerinin kesintisiz sürdüğü duyuluyor.

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