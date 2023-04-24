Sudan'da Kuveyt Büyükelçiliği çevresi, patlamalara sahne oldu Başkent Hartum'daki gerilim, büyükelçiliğin etrafında yaşanan çatışmalarla bir kez daha gözler önüne serildi.

AA & Ensonhaber Sudan'da şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ordu ile paramiliter HDK arasındaki çatışmalar, ülkede kaosa neden oldu. Hartum'da çatışma Özellikle silah seslerinin susmadığı Hartum'dan tahliyeler için ülkeler zamana karşı yarışıyor. Çatışmaların sıçradığı yerlerden biri de Hartum'daki Kuveyt Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik çevresini duman kapladı Başkentteki büyükelçilik çevresinde yükselen tansiyon sonucu yoğun duman gökyüzünü kapladı. Kameraya yansıyan görüntülerde, silah seslerinin kesintisiz sürdüğü duyuluyor. Gözden Kaçmasın Türk vatandaşları, Sudan'dan tahliye ediliyor Haberin Detayları Papa'dan Sudan çağrısı: Şiddet son bulmalı Haberin Detayları