Suriye ordusundan SDG'ye psikolojik baskı: Karargahlar temizlendi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Ahmed Şara başkanlığında kurulan yeni hükümet, ülkedeki tüm silahlı grupları tek bir çatı altında toplamayı öncelikli hedef haline getirdi.

Bu kapsamda PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile 10 Mart'ta askeri entegrasyon için anlaşma imzalandı.

Suriye hükümeti, terör örgütü SDG'ye anlaşma kapsamında tanın sürenin dolması üzerine tüm müzakereleri askıya aldı.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası çatışmalar patlak verdi.

Suriye ordusunun dün Halep'teki terör noktalarına yönelik başlattığı operasyonla yaşanan çatışmalar, gece saatlerinde daha da şiddetlendi.

SURİYE ORDUSU EŞREFİYE'Yİ KONTROL ALTINA ALDI

Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, askeri birlikler, Eşrefiye ve Bin Zeyd mahallelerine girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.

SÖZDE KARARGAHLAR TEMİZLENDİ

Bu çalışmalar kapsamında; örgütün karargah olarak kullandığı öğrenilen bir binaya da girildi.

Karargah, PKK ele başı Abdullah Öcal ve diğer örgüt üylerine ait posterler ve örgüte ait bayraklardan temizlendi.