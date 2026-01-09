Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksut'ta vurulacak noktaları gösteren harita yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor.

Halep'te bulunan Eşrefiye Mahallesi'nin Şam Yönetimi'ne geçmesinin ardından PKK/YPG'li teröristler için tahliye süreci başlarken YPG, ateşkesi ihlal etti.

TAHLİYE OTOBÜSLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Terör örgütü YPG/SDG'li gruplar, Şeyh Maksut Mahallesi'ne gelen tahliye otobüslerine ateş açtı.

Örgüt mensupları, sosyal medya üzerinden videolar yayınlayarak direneceklerini duyurdu.

İKİNCİ OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

YPG'nin ateşkesi ihlal etmenisin ardından Suriye Ordusu, ikinci bir operasyon için düğmeye bastı.

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan vatandaşların başka mahallere geçmesi istendi.

VURULACAK YERLERİN HARİTASI YAYINLANDI

Açıklamada, Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi’nde vurulacak noktaları gösteren bir harita yayınlandı.

Sivillerin, haritada yer alan noktalardan uzak durması gerektiğine vurgu yapıldı.

"ŞEHRİN DİĞER MAHALLELERİNE GİDİN"

Örgüte bir kez daha silah bırakma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

İnsani yardım koridoru saat 16.00 ile 18.00 arasında açık olacak. Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki halkımızı, El-Awarid koridoru üzerinden Halep şehrinin diğer mahallelerine hızla gitmeye çağırıyoruz.



Ayrıca SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve güvenliklerini sağlamak için çalışacağız.

"BU YERLER ASKERİ MEVZİ NOKTASI HALİNE GETİRİLMİŞTİR"