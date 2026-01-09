Abone ol: Google News

Halep'te SDG/YPG'li teröristler kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Halep'te terör örgütü YPG'li grupların bir kez daha anlaşmayı ihlal ederek kendilerini farklı bölgelere taşıyacak otobüslere ateş açtıkları belirtildi. Otobüsler daha sonra militanları tahliye etmeden bölgeden ayrıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 14:41
  • Halep'te YPG'li teröristler, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açarak ateşkesi ihlal etti.
  • Otobüsler, militanları tahliye etmeden bölgeden ayrıldı.
  • Bazı teröristler çekilmeyi reddedip, direnme çağrısı yaptı.

Suriye'de sıcak saatler...

Suriye ordusunun dün nokta atışı operasyonlar başlatması ile dün gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. 

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

BÖLGEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00'da sona erdiği aktarıldı.

Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı.

ELE GEÇİRİLEN SDG'LİLER İÇİN OTOBÜSLER GELDİ 

Teslim olan SDG teröristleri için otobüsler geldi.

Şeyh Maksud Mahallesi'ne gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG’li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek.

OTOBÜSLERE ATEŞ AÇTILAR

Transfer çalışmaları devam ederken PKK/YPG, bir kez daha ateşkesi ihlal etti. 

YPG'li teröristler, kendilerini farklı bölgelere taşıyacak otobüslere ateş açtı.

VİDEO PAYLAŞIP DİRENECEKLERİNİ DUYURDULAR

Öte yandan bölgeden aktarılan bilgiye göre bazı terör örgütü mensupları, Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddetti. 

Örgüt mensupları, sosyal medya üzerinden videolar yayınlayarak direneceklerini duyurdu. 

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

