Suudi yetkili: ABD bizi yalnız bıraktı

Suudi Arabistanlı bir yetkili, ABD’nin Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında Körfez ülkelerini “terk ettiğini” öne sürdü. Yetkili, ABD’nin hava savunmasını İsrail’e yönlendirdiğini ve bu nedenle Körfez ülkelerinin İran’ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunmasız kaldığını söyledi.

"ABD BİZİ SAVUNMADI"

Adı açıklanmayan Suudi yetkili, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, ABD’nin Körfez’deki büyük askeri üslerin bulunduğu ülkeleri İran saldırılarına karşı korumadığını ifade etti.

Yetkili şunları dile getirdi:

“ABD bizi terk etti ve hava savunmasını İsrail’i korumak için yönlendirdi.”

İddia edilen açıklamalar, İran’ın Suudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafinerisine düzenlediği drone saldırısının ardından gündeme geldi. Saldırı sonrası rafineride yangın çıktı ve tesis geçici olarak kapatıldı.

ARAMCO SALDIRISI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, iki drone'un engellenmesinin ardından düşen enkazın yangına yol açtığını açıkladı. Saldırının ardından Körfez’deki güvenlik endişeleri arttı ve bölgesel gerilim tırmandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ TEPKİLİ

İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini de balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, birçok tehdidi etkisiz hâle getirdiklerini açıkladı. BAE, yalnızca 165’ten fazla balistik ve seyir füzesi ile yüzlerce drone'u engellediğini duyurdu.

Körfez ülkeleri, İran’ın saldırılarını egemenlik ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Suudi Arabistan, etkilenen “kardeş ülkelerle” dayanışma içinde olduklarını belirtirken, “öz savunma” haklarını saklı tuttu. BAE, Katar, Ürdün ve diğer ülkeler de misillemeye hazır olduklarını duyurdu.