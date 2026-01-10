Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütü YPG/SDG Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Örgüt, Halep Valilik Binası'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu binanın camları kırılırken olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının ardından valilik çalışanlarının tahliye edildiği bildirildi.

Suriye makamlarından saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Suriye devlet televizyonu, saldırının Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Halep Valisi Azzam el-Garib’in katılımıyla valilik binasında düzenlenen basın toplantısının ardından gerçekleştiğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kamikaze İHA'nın valilik binasına isabet ettiği ve patlama yaşandığı görüldü.

KAMİKAZE İHA SALDIRILARI

Halep'teki işgal ettiği mahallelerde ağır kayıplar veren terör örgütü YPG/SDG, kente kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü valilik binasının yanı sıra Halep kent merkezine de kamikaze İHA'larla çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.