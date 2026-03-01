Umman açıklarında Palau bayraklı petrol tankerine saldırı

Umman Deniz Güvenliği Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 20 mürettebatın tamamı tahliye edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu bildirildi.

İRAN SALDIRISIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Olay, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından meydana geldi. Sabah saatlerinde Doha ve Dubai’de de patlama sesi duyulmuş, hava savunma sistemleri devreye girmişti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A OPERASYONU

28 Şubat’ta ABD ve İsrail, İran’a yönelik askeri bir operasyon başlatmıştı. İran, başta İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi.

İran Kızılayı, bu saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu. Operasyonlarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi.