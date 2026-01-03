Venezuela'da peş peşe patlama sesleri: Savunma Bakanı Lopez’in evi bombalandı

- Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama meydana geldiği ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in evinin bombalandığı iddia edildi.
- Patlamalar ABD'nin hava saldırısı düzenlediği iddialarına yol açarken, hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
- Patlamaların ardından Venezuela savaş uçakları havalanırken, kentte uçak ve helikopter sesleri duyuldu.
Venezuela'da sıcak dakikalar...
Başkent Caracas'ta ABD'nin hava saldırısı düzenlediği iddia edilen patlamalar, halkta paniğe yol açtı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kentin üstünde dumanlar yükselirken şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.
Venezuela hükümeti, olaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
SAVUNMA BAKANI'NIN EVİNİN BOMBALANDIĞI İDDİASI
Öte yandan, Sky News Arabia'nın aktardıklarına göre saldırılar kapsamında, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in Caracas’taki evinin de bombalandığı öne sürüldü.
Saldırılardan sonra Venezuela hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedildi.
GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ
Kent semalarından uçak sesleri duyulurken, bölgede en az 7 patlama olduğu kaydedildi.
Donald Trump yönetimindeki ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik sürerken bugün yaşanan kritik gelişme sonrası gözler, ABD'ye çevrilmiş durumda.
HAVA SAHASI TAMAMEN KAPATILDI
Kentte arka arkaya patlamalar duyulurken, ABD’ye ait CH-47 Chinook model askeri helikopterlerin bölgede uçtuğu ifade edildi.
Fuerte Tiuna, La Carlota Havalimanı, El Volcán, La Guaira Subay Okulu, Francisco Miranda Hava Üssü, Higuerote Havalimanı ve La Guaira Limanı peş peşe vurulurken, hava sahası da tamamen kapatıldı.