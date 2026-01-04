Venezuela'da Maduro'nun ardından Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı ilan edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayipler'de hareketli saatler...

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

MADURO YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

DÜNYA'DAN ÜST ÜSTE TEPKİLER GELDİ

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI BELLİ OLDU

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

NEW YORK'A ULAŞTI

Öte yandan ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu taşıyan uçak, New York'a ulaştı.

Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürülen Maduro, bu sırada kendisini bekleyenlere, "İyi geceler, mutlu yıllar" dediği görüldü.

SALDIRILARDA 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.