Washington’da silahlı saldırının hedefi Trump ve ekibiydi

ABD’nin başkenti Washington, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemek sırasında yaşanan silahlı saldırıyla hareketli saatler yaşadı. Etkinlik esnasında duyulan silah sesleri salonda kısa süreli panik oluştururken, güvenlik güçleri hızla müdahale etti ve ABD Başkanı Donald Trump koruma ekipleri tarafından güvenli alana götürüldü.

Canlı yayınlanan etkinlikte yaşanan olay, kısa sürede ülke gündeminin ilk sırasına yerleşti.

"MUHTEMEL HEDEF, TRUMP VE YÖNETİMİYDİ"

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, CBS’e yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin yürütülen ilk incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldığını ifade etti. Blanche, “ön değerlendirmelere göre şüphelinin muhtemelen Trump ve yönetim ekibini hedef aldığı” bilgisini paylaştı.

Yetkililer, saldırının bireysel bir rastlantıdan ziyade planlı bir eylem olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

ŞÜPHELİLERİN SEYAHAT HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüphelinin olaydan önceki hareketleri de mercek altına alındı. Açıklamalara göre zanlının Los Angeles’tan Chicago’ya, oradan da trenle Washington’a geçtiği değerlendiriliyor.

Şüphelinin kaldığı otelde saldırı için silahı hazırlamış olabileceği ihtimali de soruşturma dosyasında yer alıyor. Yetkililer, saldırganın olay sonrası kısa sürede yakalandığını ve “çok uzağa gidemediğini” belirtti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: "İŞ BİRLİĞİ YOK"

Adalet Bakanlığı yetkilileri, şüphelinin şu aşamada soruşturma makamlarıyla aktif bir iş birliği içinde olmadığını açıkladı. Bu nedenle delil toplama sürecinin teknik incelemeler ve tanık ifadeleri üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

Ayrıca saldırganın silahı otel odasında monte etmiş olabileceğine dair iddialar da güvenlik birimleri tarafından inceleniyor.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ YEMEĞİNDE PANİK

Olay, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geleneksel yemeği sırasında meydana geldi. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte salonda bulunan gazeteciler ve davetliler hızla güvenli bölgelere yönlendirildi.

Etkinlik sırasında Trump’ın koruma ekiplerinin uzun namlulu silahlarla salonda görülmesi dikkat çekti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, DAVA SÜRECİ BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yaralanan bir Gizli Servis görevlisinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, şüpheli hakkında yarın resmi suç dosyasının hazırlanacağını ve dava sürecinin başlatılacağını açıkladı. Saldırının motivasyonuna ilişkin soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.