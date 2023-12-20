Yunanistan basını: Türklere vize serbestisi, adalarda mülk alımlarının önünü açıyor Yunan kamuoyunda Türklerin adalardan mülk alımlarının hızlanacağına dair endişeler hakim oldu. Yapılan tartışmalarda, "Bölgede gelişmeler hızlı cereyan ediyor. Yunanistan şekil değiştiriyor" denildi.

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Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde başlatılan yeni dönem kapsamında Yunan adalarına kapıda 7 günlük vize uygulaması hayata geçirildi.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Atina'da yapılan görüşmenin ardından duyuruldu.

Türk vatandaşları, 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize alabilecek. Bu duruma sevinen turizm yetkilileri kadar karşı çıkanlar da var.

Türklerin mülk alımlarının önü açıldı

Yunanistan basınından Pentapostagma, yeni vize düzenlemesinin, Türk vatandaşlarının Ege'nin doğusundaki Yunan adalarında büyük gayrimenkul alımlarının önünü açtığını yazdı.

"Bölgede gelişmeler hızlı cereyan ediyor"

Doğu Ege adaları gibi sınır noktalarında halihazırda yoğun bir şekilde mülklerin elde edildiği belirtilerek şöyle denildi:

Bölgede gelişmeler hızlı cereyan ediyor ve etmeyi de sürdürecek. Çünkü yabancılardan mülk satın almak esasen sadece para ve alıcının sabıka kaydının kontrol edilmesini gerektiriyor. Başka hiçbir engel yok.

"Türkler gayrimenkul alıyor, Yunanistan şekil değiştiriyor"

Hem Trakya'da hem de Ege'nin kuzey ve doğusunda Türklerin gayrimenkul alımını sürdürdüğü kaydedildi.

Haberde, "Mesele, bu durum karşısında Yunan devletinin ne yaptığıdır. Binlerce ihale ve mülkiyet değişikliğiyle ülke şekil değiştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Yunan adalarına vizesiz seyahat dönemi

Alınan karar doğrultusunda Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulanacak adalar şu şekilde:

Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ileryoz, Kelemez, Kos, Rodos, Sömbeki ve Meis.

"İki halkı bir araya getirecek"

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, vize serbestisi hakkında, "Bu iki halkı bir araya getiren bir adımdır." demişti.

Kairidis, Schengen bölgesindeki tek istisnanın Ege'nin doğusundaki adaların olacağını ifade etmişti.

Vizesiz seyahat kararı, yalnızca yaz sezonuyla ilgili olmayacak, bir yıl boyunca tüm sezonu kapsayacak.