15 bin öğretmen 24 Kasım'da atanacak

- Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacak.
- Atamalar, KPSS puanı ve mülakat sonuçlarına göre belirlenecek.
- Yeni öğretmenler, atama sonrası belirlenen okullarda göreve başlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Heyecanla beklenen atama...
Öğretmen atama sürecinde adayların KPSS puanı ve mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih işlemleri dün sona erdi.
24 KASIM'DA ATANACAKLAR
Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.
SON ATAMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR
Söz konusu atama, 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son atama olma özelliği taşıyor.
Atama işleminin ardından öğretmenler, belirlenen okullarda görevlerine başlayacak.