2022-YDS/2 Sınavı için sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri hangileri?

Pazar günü gerçekleştirilecek YDS/2 sınavı öncesi sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o nüfus müdürlükleri...

23 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı öncesi ÖSYM'den bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sınav günü açık olacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri paylaşıldı.

Sınav öncesi kimlik kartlarında farkı sorunlar bulunan adaaylar bu nüfus müdürlüklerine giderek işlemlerini kolaylıkla halledebilecekler.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2022-YDS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 23 Ekim 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."