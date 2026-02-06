2026-YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru süreci başladı.

Adaylar, başvurularını 2 Mart’a kadar ÖSYM üzerinden yapabilecek.

YKS 20-21 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini açıkladı. Buna göre sınav, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

20 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS 2026 SINAV ÜCRETİ 700 TL

ÖSYM’nin açıkladığı yeni tarifeye göre, 2026 yılı YKS sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 450 lira olan ücret, yapılan artışla birlikte yüzde 55’in üzerinde yükseldi.

Adaylar katılacakları her bir oturum için ayrı ayrı ücret ödeyecek.

3 oturuma da girmek isteyen adaylar, 2 bin 100 TL ödeyecek.

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Başvuru onayının ardından sınav ücretinin süresi içinde yatırılması gerekiyor. Ücret ödenmediği takdirde başvurular geçersiz sayılacak. Ödemeler;

sanalpos.osym.gov.tr üzerinden,

Kılavuzda belirtilen anlaşmalı bankaların şube, ATM veya internet bankacılığı kanalları aracılığıyla yapılabilecek.

Adayların ödeme dekontlarını saklamaları ve başvuru bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri önem taşıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2026-YKS başvurularının 6 Şubat itibarıyla başladığı ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Geç başvuru dönemi ise 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını;

ÖSYM Başvuru Merkezleri,

ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

TYT ZORUNLU, AYT VE YDT TERCİHE BAĞLI

YKS, üç ayrı oturumdan oluşuyor. TYT tüm adaylar için zorunlu olurken, AYT ve YDT oturumlarına katılım adayların tercih ve hedeflerine göre belirlenecek. Sınava ilişkin ayrıntılar 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor.

MSÜ ADAYLARI İÇİN YKS ŞARTI

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme sürecine dahil edilebilmesi için 2026-YKS’ye de başvuru yapmaları zorunlu olacak.