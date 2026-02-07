2026-YKS başvuruları başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi...

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

20-21 Haziran'da yapılacak YKS başvuruları alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS başvuruları 2 Mart'a kadar alınacak.

SINAV 20-21 HAZİRAN'DA YAPILACAK

20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

DETAYLI BİLGİYE ÖSYM'NİN RESMİ SİTESİNDEN ERİŞİLECEK

Başvurmak isteyen adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.