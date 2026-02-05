YKS başvuruları yarın başlıyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lise mezunlarının heyecanla beklediği o dönem başlıyor.

Öğrenciler, hayatlarına yön vereceği önemli adımlarından biri olan üniversite sınavı için başvuru yapmak için bekliyordu.

YKS BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor.

Adaylar, başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

SINAV 20 VE 21 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.