250 baz puan artış bekleniyor! Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

Yurt içinde, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayınladığı raporda, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentilerine vurgu yapıldı
TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.
Goldman Sachs'ın dışında AA Finans anketine katılan ekonomistlerin tamamı da politika faizinin 250 baz puan artırılmasını tahmin etti.
Beklentiler faizin yüzde 45'e çıkartılması doğrultusunda
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.
Moody's'in değerlendirmesi
Öte yandan, geçen hafta Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Bankalar enflasyon muhasebesi kullanacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktöring finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.
Dolar/TL
Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 30,2009'dan tamamladı.
BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu
Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini ifade etti.
Gelecek hafta gündemi
Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, salı günü tüketici güven endeksi, perşembe reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı ile TCMB'nin faiz kararı öne çıkıyor.
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