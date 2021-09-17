Ağustos 2021’de kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı

Ağustos 2021’de bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayında açılan ve kapanan firma sayılarını aktardı.

Verilen bilgiye göre bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 5,9 AZALDI

Ağustos 2021’de, Ağustos 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı.

Ağustos 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,1 oranında artış oldu.