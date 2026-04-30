Türkiye, emniyetli uçuşta Avrupa'nın önemli ülkelerini geçti

Türkiye, havacılık sektöründe uçuş emniyeti bakımından yapılan değerlendirmede Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi ülkelerin de aralarında olduğu Avrupa Birliği'ni (AB) geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre Kurum, sivil havacılık alanında kural koyma, denetleme ve yaptırım uygulama faaliyetlerinden sorumlu.

UÇUŞ EMNİYETİ İÇİN ULUSLARARASI DENETİM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün en önemli görevlerinden biri de uçuş emniyeti olarak öne çıkıyor. Havacılık faaliyetlerinin emniyet ve güvenlikten ödün verilmeden, uluslararası standartlara uygun ve çevreye duyarlı olarak yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türk hava yolu şirketleri yurt dışında emniyet denetimlerine de tabi tutuluyor.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin dahil olduğu Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) Programı çerçevesinde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konusunda denetimler yapılıyor.

DÜŞÜK PUAN "İYİ SEVİYE" DEMEK

Yabancı ülkelerdeki sivil havacılık otoriteleri tarafından denetlenen Türk uçaklarına puan veriliyor, daha sonra bunlar toplanarak her bir hava yolunun emniyet değerlendirmesi puanı oluşuyor. Puanın düşük olması iyi seviyeyi işaret ediyor.

Yapılan son denetimler, Türkiye'nin uçuş emniyetinde olumlu seviyede olduğunu ortaya koydu.

Geçen yıl sonu itibarıyla 153 SAFA, 39 Milli Hava Araçlarının Emniyet Değerlendirmesi (SANA) ve 2 bin 347 diğer denetimler olmak üzere toplam 2 bin 539 denetim yapıldı.

Denetimlerde uçuş operasyon, uçuşa elverişlilik, havaalanının durumu, havacılık güvenliği ve hava seyrüsefer unsurları göz önünde bulunduruldu.

TÜRK TAŞIYICILARININ NOTU AVRUPA ÜLKELERİNDEN KÜÇÜK

Denetimler sonucu Türk taşıyıcılarının SAFA notu 0,42 olarak hesaplandı. AB ülkelerinin ortalaması ise 0,60'ı buldu.

TÜRKİYE, SIRALAMADA ALMANYA VE FRANSA'NIN ÖNÜNDE

Böylece Türkiye, AB ortalamasının da altında kalarak bu alandaki başarısını tescilledi. Türkiye, sıralamada Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Polonya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerini geride bıraktı.

İsveç, Litvanya, Avusturya, Finlandiya ve İrlanda ise Türkiye ile birlikte bu alanda Avrupa'nın en güvenli ülkeleri olarak öne çıktı.

HEDEF, TÜM ULUSLARARASI KRİTERLERE TAM UYUM

SAFA puanının AB ülkelerinden daha iyi olması ve değerinin muhafaza edilmesi, emniyet açısından önemli.

Denetimlerin sayısından ziyade uçuş emniyetini artıracak etkinliklerin geliştirilmesi amacıyla sektörün kendini denetler hale getirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle havacılık sektörünün uçuş emniyeti ve güvenliğinin daha da artırılması için gerekli tüm uluslararası kriterlere tam uyumluluk hedefleniyor.