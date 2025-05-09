Altının gramı güne yükselişle başladı

AA

Yatırımcıların gözü altında....

Piyasalardaki hareketlilik takip edilirken altın, güne yükselişle başladı.

Güne yükselişle başlayan gram, şu dakikalarda ise 4 bin 138 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 4 bin 107 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN 6 BİN 860 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 860, Cumhuriyet altını 27 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 322 dolar seviyesinden işlem görüyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ABD-ÇİN MÜZAKERELERİNDE

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD-Çin arasında başlayacak ticaret müzakerelerine çevrilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda "aceleci olunmayacağı" mesajı ve güçlü dolar görünümü, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

"ABD'NİN UZLAŞMACI TUTUMU UMUT VERİCİ"

Analistler, ABD'nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle de anlaşma sağlanabileceği konusunda umut verdiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken kararlarının yatırımcıları temkinli hareket etmeye ittiğini kaydetti.

TRUMP'IN FED BAŞKANI'NA SÖZLERİ

Bununla birlikte Başkan Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında ticaret anlaşmalarının devam edeceğini söylerken, Fed'in son faiz kararını da değerlendirdi.

Faizleri indirme konusunda çağrı yaptığı Fed Başkanı Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. 'Çok geç Powell.' Bu, onun lakabı." dedi.

Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını yinelemesiyle güçlenen dolar endeksi ise dün tekrardan 100 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 azalışla 100,5'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.