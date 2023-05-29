Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 110 bin kişi yolculuk yaptı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bu yana yaklaşık 110 bin yolcu taşındı.

AA TCDD, Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda taşınan yolcu sayısına ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nın Vizyon Eseri" başlığıyla hazırlanan görsellerde, hattın hizmete açıldığı 26 Nisan'dan bu yana toplam 109 bin 495 vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi. Yeni gurur eserlerinin kazandırılmaya devam edileceği kurumun sosyal medya hesabından aktarılan mesaj şöyle: "110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı" Türkiye Yüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri kazandırmaya devam edeceğiz.