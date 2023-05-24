Artan yağışlar, buğday rekoltesi beklentisini yükseltti Kuraklık tarımın başına belayken, ilkbahar aylarının yağışlı geçiyor olması rekolte beklentisine olumlu yansıdı. Uzmanlar, buğdayda rekoltenin yüzde 3,75 artarak 20 milyon 750 bin ton gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

AA

Buğday üretimi, Türkiye'de de dünyada da çok önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'de buğday ekiminden sonra 6 ay boyunca yağışlar az seyretti. Mart ayından sonra yağışlar artarak devam etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi düzenlendi.

Kongrede artan yağışların rekolteye etkisi değerlendirildi.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, burada yaptığı konuşmada, küresel buğday üretiminin bu sene önceki yıla göre 1,5 milyon artışla 789,8 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini vurguladı.

"İlkbahar aylarının ülke genelinde yağışlı geçiyor olması, rekolte beklentisine olumlu yansıdı"

Taşpınar, ilkbahar aylarının ülke genelinde yağışlı geçiyor olmasının rekolte beklentisine olumlu yansıdığının altını çizerek, şunları söyledi:

Bölgesel değerlendirmeler ışığında bu üretim sezonundaki rekoltenin, uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tona göre yüzde 3,75 artarak 20 milyon 750 bin ton olarak gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatlarının hem üreticiyi hem sanayiciyi hem de tüketiciyi gözeteceğinden bir şüphemiz yok. Daha önce açıklanan fiyatlar bu şekilde olmuştu. Hasat dönemi öncesinde çeşitli maliyet ve fiyat değerlendirmeleriyle üreticilerimizin kafalarını karıştırmanın bir faydası yoktur.

Buğdayda gelir koruma sigortası

Taşpınar, buğdayda gelir koruma sigortasının ülke çapında uygulanmasının üreticiye fayda sağlayacağını anlattı.

"Buğday üretiminde rahat bir sezona girildi"

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali de geçen seneye oranla buğday üretiminde rahat bir sezona girildiğini belirtti. Buğdayın dünyada giderek daha kıymetli bir ürün haline geldiğine işaret eden Kırali, "Bu kadar kıymetli bir ürünün saklanması için lisanslı depoların kullanılması gerekli. Şu an depo kapasitelerimiz giderek artıyor." dedi.