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BAE'li EDGE ile Baykar, iş birliği anlaşması yaptı

BAE'li EDGE ile Baykar, iş birliği anlaşması yaptı BAE'li EDGE ile Baykar, İstanbul'daki savunma sanayii ve havacılık fuarında İHA'lara güdümlü mühimmat entegrasyonu için iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.