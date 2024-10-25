BAE'li EDGE ile Baykar, iş birliği anlaşması yaptı

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İstanbul'da gerçekleştirilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan anlaşmalarla birçok firma, teknolojide iş birliğini kuruyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli savunma teknolojileri şirketi EDGE ile insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın insansız hava sistemlerine silah entegrasyonu için iş birliği anlaşması imzalandı.
EDGE'İN GÜDÜMLÜ MÜHİMMATI BAYKAR'IN İHA'SINA ENTEGRE EDİLECEK
EDGE tarafından yapılan açıklamaya göre SAHA 2024 savunma ve havacılık fuarında imzalanan anlaşma ile EDGE'in geliştirdiği güdümlü mühimmatın Baykar'ın insansız hava sistemi platformlarına entegrasyonu yapılacak.
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