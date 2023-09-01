BDDK'dan derecelendirme kuruluşları kararı! Üyelik şartları değişti Derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesi üye şartları değişti. Derecelendirme kuruluşlarına üye olmak için Türkiye'de yerleşik olmak, mesleki yeterlilik ve deneyim şartları getirildi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin seçilme kriterlerini genişletti.

"Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik" değiştirildi.

Değişiklik içinen karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Üyelerin en az üçte ikisi Türkiye’de yerleşik olacak

Buna göre, asgari 3 kişiden teşkil olması zorunlu olan derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin en az üçte ikisinin Türkiye’de yerleşik olması şartı korundu.

Mesleki deneyim şartı

Ayrıca üyelere şu mesleki deneyimlerden en az birine sahip olması şartı getirildi:

Bankalarda, faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketlerinde genel müdür veya kredilerden/alacaklardan sorumlu genel müdür yardımcılığı veya bankalarda kredi komitesi üyeliği. Kurul başkan veya üyeliği, kurumda başkan yardımcılığı veya daire başkanlığı. En az 2 yıl görev süresine sahip üçüncü fıkra kapsamında belirlenmiş derecelendirme komitesi üyeliği.

En az 7 yıllık deneyim süresine sahip olmak kaydı