Bitcoin 59 bin dolar sınırına geldi

Bitcoin'in değerinin hızla inip, çıkması yatırımcıların yüksek kazanç ya da kayıplarına neden olurken para birimi tekrar 59 bin dolar sınırına yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, mart ortasında gördüğü 61 bin 683,86 dolarlık yeni zirveden 52 bin dolara kadar indikten sonra toparlanarak 59 bin dolar sınırına yükseldi.

HAFTALIK BİRİM KAZANCI YÜZDE 2,68

Son 24 saat içinde 57 bin 694,83 ve 59 bin 891,30 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0,98 artışla 58 bin 954,46 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2,68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 16 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM 2 BİN 122,82 DOLAR

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,82 artışla 2 bin 122,82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 17,89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 244 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

BİNANCE COIN 346,31 DOLAR

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7,93 artışla 376,31 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 37,24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 57 milyar 870 milyon dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 44 milyar dolar artışla 1 trilyon 978 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.