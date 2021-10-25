Bitcoin yüzde 4,37 yükseldi

Kripto para birimi Bitcoin, dünden bu yana yüzde 4,37 oranında yükselerek 63 bin 204 doları gördü.

Bitcoin, ABD'de New York borsasında fon olarak işlem görmesinin ardından 62 bin ile 66 bin dolar arasında gidip geliyor.

Dünya üzerinde en çok işlem hacmine sahip Bitcoin, dünden bu yana yüzde 4,37 oranında yükseldi.

Şu anda 63 bin 204 dolar üzerinden işlem gören Bitcoin, dün en düşük 59 bin 523,7 değerinden işlem görüyordu.

DİĞER KRİPTO PARALAR DA YÜKSELİYOR

Kripto para birimlerinin Bitcoin’den sonra en sık el değiştiren birimlerden Ethereum’un, 4 bin 139,81 dolar, Binance Coin’in 485,28 dolar, Cardano’nun 2,1457 dolar, Tether’in 0,9999 dolar ve Solana’nın 209,655 dolar olduğu görülüyor.