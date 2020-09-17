Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir bekleniyor

Bitlis merkez ve ilçelerindeki geniş tarım arazilerine ekilen kuru fasulye hasadından, yemeklik ve tohumluk kazancı olmak üzere ekonomiye toplam 370 milyon lira gelir sağlanması hedeflendi.

Bitlis'te bu yıl, 95 bin dekar alana ekilen kuru fasulyeden 34 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

BİTLİSLİ ÇİFTÇİLER SULU TARIMA GÖZ KIRPTI

Devletin sağladığı desteklerle boş arazileri değerlendirerek sulu tarıma geçen Bitlisli çiftçiler, kentteki geniş tarım arazilerinde birçok ürün yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sunuyor.

4 AYLIK ÇALIŞMANIN SONUNA GELİNDİ

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ilkbaharda yerli kuru fasulye tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, 4 aylık meşakkatli sürecin ardından hasada başladı.

FASULYELER GÜNEŞTE KURUDUKTAN SONRA FABRİKALARA ULAŞACAK

Mevsimlik tarım işçilerin yardımıyla toplanan fasulyeler, bir süre güneşte kurutulduktan sonra paketleme için fabrikalara götürülüyor.

"KURU FASULYE KENTTEKİ STRATEJİK ÜRÜNDEN BİRİ"

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde kuru fasulye hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin kentteki stratejik üründen biri olduğunu, her yıl ekim alanın arttığını söyledi.

HER YIL EKİM ALANI ARTIYOR

Geçen yıl 88 bin dekar alanda yapılan ekimin bu yıl 95 bin dekara yükseltildiğini, Türkiye’nin fasulye ihtiyacının yüzde 10'luk kısmını karşıladıklarını ve 61 ile fasulye gönderdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

“BİTLİS YEMEKLİK KURU FASULYE ÜRETİMİNİN YANINDA TOHUMLUK ÜRETİMİNDE DE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

"30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz. Bunun ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 240 milyon liradır. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahiptir.

TOHUMLUK FASULYENİN EKONOMİK KATKISI

10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 bin ton üretimimiz var. Bunun da il ekonomisine 130 milyon lira katkısı var. Kuru fasulye il ekonomisine 370 milyon lira katkı sağlıyor."

"İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI"

Kentte tarım alanlarının değerlendirilmesiyle 5 bin tarım işçisinin istihdam edildiğini vurgulayan Çelik, işçilerin sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını müdürlük olarak takip ettiklerini aktardı.

“FASULYENİN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU İKLİM KOŞULLARI İLİMİZDE”

Geçen yıl yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye'de 5’inci sırada olduklarını, bu yıl ekim alanlarının artmasıyla 3’üncü sıraya çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, "Fasulyenin en çok ihtiyaç duyduğu iklim koşulları ilimizde mevcut." dedi.