Bodrum'daki Paramount Hotel'e kayyum atandı

İstanbul'da düzenlenen operasyon sonrasında Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlatıldı.

Soruşturmada adı geçen isimlerin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ultra lüks Paramount Hotel'e zorla el koyduğu iddia edilmişti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden aralarında Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

OTELİN YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI

Paramount Hotel'e zorla el koyduğu iddia edilen kişiler gözaltına alınırken, otelin yönetimine TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

BODRUM'DAKİ OTEL HACZE DÜŞMESİNDEN FAYDALANARAK EL KOYDULAR

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

İŞLETİLEN DİĞER OTELLER

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.