Borç yapılandırmada taksit atlamamaya dikkat

Borç yapılandırmada taksitlerden biri atladığında ne yapılması gerektiği ve taksitlendirmelerin dayandığı gecikme faizi oranına ait soruları açıklığa kavuşturan bilgileri sizin için derledik.

İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un içinde yer alan ve kamuoyunda “vergi affı” olarak adlandırılan borç yapılandırmasında taksitlerin atlanmaması, yapılandırmanın bozulmaması açısından çok önemli.

İLK İKİ TAKSİTE DİKKAT

Yapılandırmada taksitlerin 2 ayda bir olması, borcun 6, 9, 12 ve 18’e bölünmesi konularının dışında, taksit atlama hakları ve zamanları da bir önceki yapılandırmalarla aynı olacak. Buna dayanarak, ilk iki taksitin kesinlikle süresinde ödenmesi gerekiyor.

BİR YILDA İKİ KEZ AKSAMA YAPMA HAKKI

Ayrıca her takvim yılında da taksitlendirmenin en fazla ikisi aksatılabiliyor. üçüncü aksamada yapılandırma bozuluyor.

AKSAYAN TAKSİTİN ÖDENME ZAMANI

Aksatılabilecek bu iki taksitin de en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı da hesaplanarak, taksit tutarına gecikme zammı eklenerek ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda yapılandırma son buluyor.

TAKSİTLENDİRME TAKVİMİNİ TAKİP ETMEK GEREK

Tebliğdeki açıklamalar ve süreler de dikkate alınmalı. Borçluların yapılandırma için başvuru ve taksitlendirme takvimi sıkı takip edilmeli.

TAKSİT TARİHLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ocak 2021 olacak.

SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmeli.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ FAİZİ ESAS

Bu borç yapılandırması “vergi affı” olarak tanınsa da devlete olan borcun anaparası silinmiyor.

2020’de vadesinde ödenmeyen vergi borçlarına, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı işliyor. Yasaya göre, devlete olan borçlarını yapılandıranlar için bu faizler silinecek.

Taksitle ödemeyi seçen borçlular için taksit süresine göre değişen katsayılar uygulanıyor.

Şu anda yıllık faiz oranı yüzde 4,5. Yapılandırmada ise çok daha uygun bir oran sağlayan Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları üzerinden hesaplama yapılacak. Yani anaparada bir azalma olmadan yalnızca gecikme zammı denilen faiz tutarı daha düşük oranlarla uygulanacak. Yİ-ÜFE'de ise1 Kasım 2016’dan itibaren 0,35 sabit oran kullanılıyor.

PEŞİN ÖDEMEDE ANA PARA HARİÇ GECİKME ZAMMININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Eğer kamuya olan borcun tamamı peşin ödenirse, anapara hariç tutarın yüzde 90’nı da siliniyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.