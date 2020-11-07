Bir girişimci, Ankara'da antika satışı ve kafe hizmetini iç içe geçiren yepyeni bir tarz oluşturdu. Çayyolu'nda antikacıyı andıran bu kafe, yaklaşık 1 yıldır hizmet veriyor.

Ankara'da plaklar, kitaplar, eski fotoromanlar ve emektar nostaljik radyoların yer aldığı kafe, antikacıyı andırıyor. Kafede müşteriler, yemek yedikleri çatal, kaşık, tabak dahil görebildikleri tüm antika eşyaları satın alabiliyor.

MENÜDE HER ŞEY VAR

Yağlı boya tabloların, binlerce plağın, eski kitap, dergi ve fotoromanların bir araya getirildiği kafede bir müşteri kapıdan içeri girer girmez menüde yazılanlar dahil neyi beğeniyorsa satın alabiliyor.

Kafede 1940'lı yıllardan kalan radyo ve 3 bine yakın plak ile 2 bine yakın film arşivi de bulunuyor. Müşteriler isterse yemek takımını, isterse oturduğu koltukları satın alabilir.

ÜRÜNLER 15 LİRA İLE 50 BİN LİRA ARASINDA

Ürünlerin fiyatları ise 15 liradan başlayıp, 50 bin liraya kadar çıkıyor.

Bu kafede dükkan dahil her şey satılık VİDEO

“DÜKKANI DA SATIN ALABİLİRLER'

Kafenin işletmecisi Tolga Aytaç, her şeyin plak toparlamakla başladığını belirterek, daha sonra farklı bir dünyaya yelken açtıklarını ve eski belgeleri, kitapları, dergileri, mobilyaları toplayarak ellerinde çok ciddi bir ürün datasının oluştuğunu anlattı.

“ORTAYA BİR FARK KOYMAK İSTEDİK”

Aytaç, "Bir kısmı kendi özel koleksiyonumuzda bir kısmını da teşhir edip hem paylaşalım hem de insanlar beğendiklerini kendi evine kendi ofisine katmak istedikleri özel objeleri satın alabilsin dedik. Başka mekanlara gittiğimiz zaman bir ürün ilgimizi çekiyor, satın almak istiyoruz ama 'alamazsınız' şeklinde geri dönüşler oluyordu ve bu bizi çok üzüyordu. Öyle bir şey yapalım ki bu sefer içerideki her şey satılık olsun, her şey satın alınsın dedik. Hatta dükkanı da satın alabilirler. Ortaya bir fark koyalım istedik, her şey böyle başladı." dedi.

"ÇALIŞMAYAN HİÇBİR ŞEYİ BARINDIRMIYORUZ"

​Aytaç, 2 bin 500-3 bin arası plak var, Bin 200- bin 600 adet film koleksiyonu, 300 oyuncak kamyon koleksiyonu olduğunu söyleyerek, çalışma tarzlarını "Eski fincan takımları var. 1940'lı yıllardan başlayıp 1980'li yıllara kadar gelen ünlü markaların eski saatleri var. En büyük özelliği içeride bulunan her ürünün fonksiyonunu yerine getiriyor olabilmesi. Çalışmayan hiçbir şeyi barındırmıyoruz. Müşteriler yemek yedikleri çatal, bıçak, kaşıktan oturdukları koltuğa gözlerinin gördüğü her şeyi alabilir. Dükkanda görülen bütün objeler satılık. Bir sene içerisinde birçok ürünümüz satıldı, sirkülasyon oluyor. Biz burada hem mideye hem göze hem gönle hitap ediyoruz. Sonuç olarak biz konsept gereği 'dükkan sizin' diyoruz." şeklinde anlattı.