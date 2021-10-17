Türkiye'de izin verilen illerde devleti kontrolü altında kenevir ekimi sürüyor.

Türkiye'de İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de kenevirin ekimi izinle serbest hale getirildi. Bu illerde kontrollü kenevir üretimi sürerken yapılan üretim verimi ile göz dolduruyor.

11 MİLYARLIK PAZAR PAYI VAR

Ekilen çeşidine göre kenevir bitkisi, kağıt sektöründe kullanıldığı gibi akaryakıt, tekstil ve kozmetik de dahil pek çok alanda kullanılan kenevir, 11 milyar dalırlık hacmi ile dünya pazarındaki önemini giderek artırıyor.

BURDUR'DA İLK KENEVİR HASADI GERÇEKLEŞTİ

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 10 dönüm alanda ekilen kenevirin bu yılki hasadı Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın da katılımıyla yapıldı.

Burdur’da yılın ilk kenevir hasadı gerçekleştirildi ViDEO



SANAYİDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Arslantaş, Gölhisar ilçesinde üretilen kenevirin, yüksek verim elde edilmesi üzerine sanayide kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

KENEVİRİN KULLANI ALANI ÇOK GENİŞ

Kenevirin, kağıt sektöründen akaryakıt sektörüne elbiseden giyim ve kozmetik sektörünün yararlandığını kaydetden Vali Arslantaş, “Devlet olarak tüm üreticilerimizin yanındayız.” dedi.

“KENEVİR TARIMDA GELECEĞİN YEŞİL ALTINI OLACAK”

Kenevir yetiştiren şirketin yönetim kurulu üyesi Fatih Oral da bu ürünün tarımda geleceğin "yeşil altını" olacağını aktardı.

Burdur'da kenevirin yaygınlaştırılması ve endüstriyel yatırımı için araştırma geliştirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Oral, hasadın bereketli olmasını diledi.

KENEVİR ÜRETİMİNDE HEDEF 2025 YILINDA 11 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

Dünyada 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar olan parasal büyüklüğünün, 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise ABD, Kanada, Çin, İsrail, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda ham madde olarak kullanılabiliyor.