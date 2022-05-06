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    Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 arttı

    Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 artışla litre başına 7,5 liraya yükseltildi.
    • AA
    • 06.05.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 08:54
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    Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 arttı

    Çiğ sütün tavsiye satış fiyatının yüzde 31,6 artışla litre başına 7,5 liraya yükseltildiği belirtildi.

    Çiğ süt fiyatı 5,7 liradan 7,5 liraya çıktı

    Reuters'in haberine göre, Ulusal Süt Konseyi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 1 Nisan'da litre başına 5,7 liraya yükseltilen soğutulmuş çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı 15 Mayıs itibarıyla 7,5 liraya şükseltildi.

    Çiğ sütün tavsiye satış fiyatı yüzde 31,6 arttı #1


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