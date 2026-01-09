Dünyanın en çok altını olan ülkeler belli oldu Dünya Altın Konseyi'nin açıklamasına göre, dünyanın en çok altına sahip olan ülkeleri belirlendi. Yatırımcıları ve Merkez Bankaları'nı etkileyen yükselen altın fiyatları ve jeopolitik riskler dikkat çekiyor. Dünyada en çok altın rezervine ABD sahipken Türkiye ise 9. sırada.

Göster Hızlı Özet Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, ABD en fazla altın rezervine sahipken, Türkiye 9. sırada yer alıyor.

Türkiye, 2025'in 3. çeyreğinde 6,52 ton altın alarak, rezervlerini en çok artıran üçüncü ülke oldu.

Altın, hazine tahvillerini geride bırakarak dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı haline geldi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dünya Altın Konseyi (WGC), ülkelerin sahip olduğu altın miktarını açıkladı. Yükselen fiyatlar ve jeopolitik riskler sadece yatırımcıları değil, Merkez Bankaları'nı da güvenli liman arayışına yönlendirdi. Altın fiyatları tarihi seviyelere yükselirken, dünyada merkez bankaları stok artırmaya hızla devam ediyor. Altın, 30 yıl sonra ilk kez hazine tahvillerini geride bırakarak, dünyanın en büyük resmi rezerv konumuna yükseldi. ALTIN EN BÜYÜK REZERV OLDU Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı raporda yer alan son verilere göre, yabancı merkez bankalarının elindeki altının toplam değeri 4 trilyon dolara yaklaştı. DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ALTIN REZERVİ ABD'NİN 1922 yılından sonra ilk kez altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı haline geldi. TÜRKİYE'DEKİ ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak dünya sıralamasında üst basamaklara tırmandı. Türkiye; ABD, Avrupa, Rusya ve Çin'in yer aldığı listede konumunu güçlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervleri artarken bu yükseliş, Dünya Altın Konseyi verilerine de yansıdı. TÜRKİYE, ALTIN REZERVİNİ EN ÇOK ARTIRAN 3. ÜLKE Türkiye küresel altın liginde birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak devler ligindeki yerini sağlamlaştırdı. 2025'in 3. çeyreğinde 6,52 ton altın alan Türkiye, rezervini en çok artıran 3. ülke oldu. Bu dönemde Kazakistan 18.21 ton, Brezilya 15.49 ton altın alırken, Çin ise 4.98 ton ile Türkiye'nin gerisinde kaldı. Genel sıralamada ise Türkiye 10. sıradan 9. sıraya yükseldi. KITILARA GÖRE ALTIN VARLIĞI: KÜRESEL ALTIN LİGİNDE İLK 20 ÜLKE: 1- ABD: 8.133,46 ton 2- Almanya: 3.350,25 ton 3 - İtalya: 2.451,84 ton 4- Fransa: 2.437 ton 5 - Rusya: 2.329,63 ton 7- Hindistan: 880,18 ton 8- Japonya: 845 ton 9- Türkiye: 641,28 ton 10- Hollanda: 612 ton 11- Polonya: 515,34 ton 12- Portekiz: 382 ton 13- Özbekistan: 361 ton 14- Kazakistan: 324 ton 15- Birleşik Krallık: 310 ton 16- İspanya: 281 ton 17- Avusturya: 279,99 ton 18- Tayland: 234 ton 19- Belçika: 227 ton 20- Singapur: 204,71 ton Ekonomi Haberleri Türkiye 2025'te gayrimenkul satışlarında rekor kırdı

