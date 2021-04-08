ECB: Euro Bölgesi'nin ekonomisi için tünelin sonunda ışık görüyor

ECB Başkanı Lagarde, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin ekonomik faaliyetleri kısa vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirterek, tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı'nda yaptığı konuşma yayınlandı.

“EKONOMİK BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ İLE İLGİLİ RİSKLER DAHA DENGELİ HALE GELDİ”

Koronavirüs salgını ve yayılmamasına yönelik tedbirlerin kısa vadede Euro Bölgesi'nin ekonomik faaliyetini olumsuz etkilemeye devam edeceğini anlatan Lagarde, “Genel olarak, Euro Bölgesi’nin ekonomik büyüme görünümü ile ilgili riskler daha dengeli hale geldi, ancak salgınla ilişkili aşağı yönlü riskler yakın vadede devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi ekonomisinin salgının etkisinden yavaşça kurtulacağını öngören Lagarde, buna sebep olarak nüfusta virüse karşı daha geniş bir bağışıklık elde edilir edilmez tedbirlerin kaldırılmasını, para politikalarını, devam eden mali desteği ve dış talepteki artışı gösterdi.

“KÜRESEL UMUTLAR ARTTI”

Lagarde, Ekim 2020’den beri aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerleme ve ekonomilere sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel umutların arttığını belirterek, “Bununla birlikte, bu parlak görünüm, salgının seyri ve aşıların yaygınlaşmasına bağlı olarak da önemli ölçüde belirsizliğe tabidir.” uyarısında bulundu.

ECB Başkanı, olumlu finansman şartların devam ettirilebileceğine işaret ederek, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında öngörülen 1 trilyon 850 milyar euroluk varlık alımının elverişli finansman koşulları sürdürülebiliyorsa tamamının kullanılmasının gerekmeyebileceğini belirtti.

Lagarde, piyasa koşullarının gerektirmesi durumunda ECB’nin PEPP’nin miktarını artırma hakkını saklı tuttuğunu belirterek, “Uygun finansman koşulları sürdürmek için gerekirse PEPP yeniden ayarlanabilir.” dedi.